У семейной пары из Петербурга изъяли автомобиль Mazda из-за долга в 1,4 млн рублей

Сотрудники Управления федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу арестовали автомобиль молодых супругов, не желавших расплачиваться со своими долгами на общую сумму 1,4 млн рублей. Найти машину удалось благодаря странице жены в соцсети, где та рекламировала услуги по наращиванию ресниц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФССП по Санкт-Петербургу Фото: УФССП по Санкт-Петербургу

Как сообщили в УФССП, исполнительное производство в отношении 32-летнего петербуржца открыли в феврале 2025 года. Из почти полутора миллионов рублей его задолженности 600 тыс. руб. составляли долги по налоговым платежам. При этом сам неплательщик по адресу регистрации не проживал и на связь с судебными приставами не выходил. Тогда в рамках исполнительного производства было заведено розыскное дело по его имуществу — легковому автомобилю Mazda СХ-5.

Было установлено, что машина перемещается преимущественно по территории МО Парнас, а за рулем регулярно фиксируется молодая женщина. Выяснилось, что это жена должника, в отношении которой также возбуждены исполнительные производства.

Дальнейшая работа в приставов в соцсетях выявила, что супруга должника имеет отдельную страницу, где рекламирует оказание услуг по наращиванию ресниц. Местом оказания услуг в объявлениях указывалась одна из улиц на Парнасе, где и было обнаружено разыскиваемое авто. В итоге машину изъяли — если собственник в ближайшее время не рассчитается с долгами, его автомобиль будет реализован в счет погашения задолженностей, отметили в УФССП.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что петербургская полиция изъяла у водителей-должников 16 автомобилей за неделю.

Андрей Цедрик