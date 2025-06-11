Петербургская полиция изъяла 16 автомобилей у водителей-должников

Полицейские в ходе недельного рейда проверили почти 5 тысяч водителей, соообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Сотрудники ГАИ искали злостных неплательщиков штрафов, таких набралось почти 100 человек.

У 16 водителей, игнорировавших требования по оплате, изъяли автомобили и передали судебным приставам для проведения исполнительных дейстий. Еще 25 автовладельцев, напуганных решительным настроем полицейских, погасили долги на месте.

Более 3 тысяч водителей имели небольшие задолженности, им вручили соответстветствующие уведомление и составили административные протоколы. Общая сумма погашений превысила 4,2 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сотрудники ГАИ пресекли сходку стритрейсеров на Крестовском острове. Семь человек направили на медицинское освидетельствование, еще 12 машин поместили на спецстоянку в связи с подозрением на изменение номерных агрегатов.

Андрей Маркелов