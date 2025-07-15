Замглавы администрации Липецка назначена Галина Кукушкина

Заместителем главы администрации Липецка стала Галина Кукушкина — информация об этом появилась на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба

Прежде госпожа Кукушкина возглавляла уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Липецкой области.

Теперь она будет координировать деятельность управлений внутренней политики, муниципальной службы и кадровой работы, делопроизводства и протокола, ресурсного обеспечения администрации города, отдела взаимодействия со СМИ, муниципального автономного учреждения «Мой город Липецк», а также утверждать перспективные планы работы и должностные инструкции руководителей.

На новой должности Галина Кукушкина сменила Светлану Яковлеву, которая в конце июня возглавила министерство внутренней политики Липецкой области.

Юрий Голубь