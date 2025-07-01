Бриллианты не светят стоимостью

Цены предложения бриллиантов в июне впервые с января снизились для всех категорий камней, которые отслеживает отраслевое агентство Rapaport. Там указывают на нервозность рынка из-за угрозы введения повышенных импортных пошлин в США, а также опасения по поводу избыточного предложения менее востребованных позиций. Аналитики объясняют снижение индексов выработкой запасов мелких камней, купленных весной, и замедлением активности в отрасли летом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Индекс средних цен на бриллианты продавцов RapNet Diamond Index (RAPI) в июне впервые с января сократился по всем видам камней, следует из данных агентства Rapaport. Индекс на бриллианты весом 0,3 карата за месяц снизился на 1,7%, до 1,17; 0,5 карата — на 2,3%, до 1,67; 1 карат — на 0,3%, до 4,58, 3 карата — на 0,8%, до 18,04.

В феврале и марте индекс RAPI на все указанные категории бриллиантов рос. В апреле снижение отмечалось только у показателя для камней весом 3 карата, в мае — для бриллиантов 0,5 карата. С начала 2025 года по 1 июля индекс RAPI вырос только на бриллианты весом 0,3 карата — на 11,8%, в остальных категориях снизился на 0,4–1,2%.

В Rapaport указывают, что в настроениях участников оптового рынка доминировала неопределенность относительно введения импортных пошлин со стороны США.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о повышении импортных пошлин на товары из ряда стран, в том числе для Индии, на которую приходится почти 90% мировой огранки алмазов. А 9 апреля господин Трамп заявил, что в период переговоров на 90 дней для более 75 стран сохраняются базовые тарифы. США обеспечивают около 50% мирового потребления ювелирно-бриллиантовых изделий.

Кроме того, отмечают в Rapaport, импорт алмазов в Индию в мае превысил экспорт бриллиантов из страны, и это усилило опасения по поводу избыточного предложения менее востребованных позиций. По данным Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (GJEPC), в мае страна ввезла 9,04 млн карат алмазов стоимостью $1,062 млрд, экспортировав 8,08 млн карат бриллиантов стоимостью $949,7 млн. В «Т-Инвестициях» указывали, что чистый экспорт бриллиантов из Индии в мае стал минимальным с декабря 2024 года (см. “Ъ” от 17 июня).

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Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов отмечает, что индексы RapNet не отражают первичный рынок бриллиантов — это цена, по которой продавец готов продать. По его словам, на первичном рынке с начала года есть очень хороший спрос на крупное алмазное сырье, хотя интерес к среднему и мелкому пока слабее. Господин Красноженов связывает это в первую очередь с тем, что индийские огранщики в апреле и марте нарастили импорт алмазного сырья на пике «тарифных переживаний» к уровням 2024 года на 25–45% по различным сегментам. И в моменте, продолжает аналитик, снижение индексов отражает выработку запасов мелких камней, купленных в марте--апреле, а также сезонное замедление активности в отрасли.

В АЛРОСА заявили “Ъ”, что не комментируют индексы Rapaport, так как те отражают настроения вторичного рынка. Но в целом, отметили в компании, летние месяцы характеризируются замедлением активности, что находит отражение в движении индексов вторичного рынка.

Исполнительный директор Гильдии ювелиров России Владимир Збойков считает, что никакие меры по смене тренда на постепенное снижение цен пока не начали работать. Развернуть рынок, по его словам, могут огромные инвестиции в рекламу природных алмазов. АЛРОСА в отчете за 2024 года отмечала значительный потенциал роста спроса на изделия с бриллиантами в странах БРИКС. Как указывала компания, рынок Индии демонстрирует устойчивый интерес к ювелирным изделиям, в том числе с природными бриллиантами, также ожидается поступательный рост спроса в странах Юго-Восточной Азии и Персидского залива.

По словам Бориса Красноженова, с сентября торговля алмазами должна оживиться на фоне сезонно высокого спроса в преддверии праздников в ноябре—январе. «В среднесрочной перспективе мы видим значительный потенциал восстановления цен на алмазы, так как уровни запасов в огранке и ритейле преодолели отметку избыточных и находятся на нормализованных уровнях»,— говорит он.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова