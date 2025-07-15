Строительные чиновники мэрии Воронежа вернулись на рабочие места после обысков

Чиновники строительного блока администрации Воронежа вернулись на свои рабочие места после следственных действий по уголовному делу руководителя управления строительной политики Евгения Шишкина и главы дирекции единого госзаказчика Александра Кима. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали источники в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание мэрии Воронежа

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Здание мэрии Воронежа

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, к работе после опроса вернулись вице-мэр Воронежа Дмитрий Гладких и и.о. руководителя управления строительной политики Евгений Бутузов. Официальной информации об этом нет. В приемной господина Гладких отказались отвечать на вопросы «Ъ-Черноземье».

Следственные действия прошли сегодня в строительном блоке мэрии по уголовному делу о мошенничестве при реконструкции Петровской набережной. 1 июля после аналогичных обысков задержали Евгения Шишкина и Александра Кима. По ходатайству местного УМВД чиновников заключили под стражу. В основу уголовного дела против них (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) легли материалы проверки УФСБ и прокуратуры, в ходе которой было выявлено хищение 37 млн руб. при строительстве малых архитектурных форм на Петровской набережной. Обвиняемые вину не признают.

Сергей Толмачев