Появилось фото Ника Фроста в образе Хагрида в сериале «Гарри Поттер»

Компания HBO опубликовала первое официальное фото Ника Фроста в роли Рубеуса Хагрида для нового сериала по вселенной «Гарри Поттера». На фото актер в полном образе лесника волшебной школы Хогвартс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aidan Monaghan / HBO Фото: Aidan Monaghan / HBO

Съемки стартовали 14 июля. Первый сезон сериала будет основан на книге «Гарри Поттер и философский камень» и выйдет в 2027 году на платформах HBO и HBO Max.

Ник Фрост известен по таким проектам, как «Почему женщины убивают», «Мистер Слоун» и другим. Актер ранее заявил, что намерен привнести в образ Хагрида собственные детали и не собирается копировать игру покойного Робби Колтрейна, который исполнял эту роль в фильмах. Робби Колтрейн скончался в октябре 2022 года на 72-м году жизни из-за полиорганной недостаточности, вызванной сепсисом и инфекциями нижних дыхательных путей; также он страдал от диабета и проблем с сердцем.

Кроме Ника Фроста, в сериале сыграют Доминик Маклафлин (Гарри Поттер), Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер), Аластер Стаут (Рон Уизли), Паапа Эссьеду (Северус Снейп), Джон Литгоу (Альбус Дамблдор), Джанет МакТир (Минерва МакГонагалл) и Берти Карвел (Корнелиус Фадж). Кастинг прошел среди десятков тысяч претендентов.