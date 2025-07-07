В Белгородской области за неделю пострадали 211 домов, восстановили 236

За прошедшую неделю в Белгородской области восстановили 236 частных домов и квартир, поврежденных при обстрелах. Разрушения получили еще 211 объектов. Это следует из доклада глав приграничных муниципалитетов на оперативном совещании.

В Белгороде за неделю пострадали три частных дома и семь квартир. Восстановили четыре объекта ИЖС и девять квартир (всего — 13). В работе остались 45 объектов (39 частных домов и шесть квартир).

В Белгородском районе разрушения получили 16 ИЖС и четыре квартиры (всего — 20). Ремонт завершили в 25 частных домах и пяти квартирах (всего — 30). Осталось восстановить 112 жилых помещений (101 ИЖС и 11 квартир).

В Борисовском районе повреждены пять частных домов, расписки получены от собственников шести. В ремонте нуждаются еще 125 жилпомещений (60 ИЖС и 65 квартир).

В Валуйском округе пострадали пять частных домов, отремонтировали шесть и четыре квартиры. В работе остаются 57 ИЖС.

В Грайворонском округе разрушения получили девять частных домов и 64 квартиры (всего — 73). Восстановили 14 частных домов и семь квартир (всего — 21). Ремонту подлежат 165 объектов (80 ИЖС и 85 квартир).

В Краснояружском районе повреждены два частных дома и две квартиры, расписки получены от владельцев трех ИЖС и двух квартир. В восстановлении нуждаются 22 частных дома.

В Шебекинском округе пострадали 62 ИЖС и 32 квартиры (всего — 94). Восстановлены 57 частных домов и 94 квартиры (всего — 151). В работе остаются 2 246 жилых помещений (1 303 частных дома и 943 квартиры).

Неделей ранее в Белгородской области завершили восстановление 253 жилых помещений, еще 118 были повреждены.

Алина Морозова