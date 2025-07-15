Двукратный обладатель Кубка Гагарина Максим Мамин перешел в «Динамо»

Нападающий Максим Мамин подписал двухлетний контракт с московским хоккейным клубом «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Всю карьеру в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Мамин провел в столичном ЦСКА, воспитанником которого он является. В 2019 году форвард стал автором победной шайбы в ворота омского «Авангарда» в овертайме четвертого матча финала Кубка Гагарина. В 2023 году в составе ЦСКА Мамин стал двукратным обладателем трофея. Всего за московский клуб нападающий провел 547 матчей, в которых набрал 245 очков (111 голов+134 передачи).

Новый сезон КХЛ начнется 5 сентября. В первом матче регулярного чемпионата «Динамо» на выезде сыграет против ЦСКА.

Таисия Орлова