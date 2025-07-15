«Биннофарм Групп» представила препарат для женского здоровья

Компания «Биннофарм Групп», один из лидеров российского фармацевтического рынка, объявляет о масштабном выходе на рынок женского здоровья с новой линейкой гинекологических препаратов. Первый препарат серии, предназначенный для лечения эндометриоза, уже доступен в аптеках. Уже в первую неделю после выхода на рынок было отгружено дистрибьюторам более 30 000 упаковок. Еще четыре препарата находятся на завершающем этапе регистрации или уже получили регистрационные удостоверения.

Линейка разработана с учетом ключевых потребностей женского организма – от подросткового возраста до менопаузы. Все препараты отличаются доказанной эффективностью и высоким профилем безопасности.

Екатерина Славгородская, директор департамента продаж и продвижения «Биннофарм Групп»:

«Гинекологическая линейка продукции «Биннофарм Групп» в 2025 году – это пять специально разработанных препаратов, предназначенных для удовлетворения ключевых потребностей женского здоровья. Первый продукт для терапии эндометриоза уже доступен в аптеках и на электронных площадках, и мы видим первые рецепты. В ближайшее время постепенно представим на рынке остальные четыре препарата, а в 2026 году планируется вывод ещё двух новых позиций, с последующим дальнейшим развитием ассортимента. Для нас важно, чтобы каждая женщина в России имела доступ к современным и безопасным решениям для своего здоровья».

Для продвижения линейки компания делает акцент на сотрудничестве с ведущими медицинскими ассоциациями и экспертами в области гинекологии. Активная работа с электронными площадками и аптечными сетями обеспечит широкую доступность препаратов, а образовательные инициативы для врачей и пациентов помогут повысить осведомленность о современных методах терапии, способствуя благополучию каждой женщины.

До конца 2030 года «Биннофарм Групп» планирует реализовать гинекологических препаратов на сумму более 18 млрд рублей. Однако ключевыми показателями успеха станут не столько финансовые результаты, сколько завоевание доверия медицинского сообщества и российских женщин.

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