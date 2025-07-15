Хоккейный клуб «СКА-Нева» переименовали в «СКА-ВМФ»

Петербургский хоккейный клуб «СКА-Нева», выступающий в ВХЛ, переименовали в «СКА-ВМФ». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конь-огонь, символ петербургского СКА и клубов, входящих в его систему

Фото: Пресс-служба ХК «СКА-Нева» Конь-огонь, символ петербургского СКА и клубов, входящих в его систему

Фото: Пресс-служба ХК «СКА-Нева»

В ближайшее время представят обновленные логотип и игровую форму. Они сохранят традиционные клубные цвета.

Переименование объяснили тем, что Петербург является морской столицей России, местом дислокации главного штаба Военно-морского флота. Также с 2008 по 2013 год именовался ХК ВМФ. Новое название объединяет в себе традиции армейского спорта и причастность команды к системе СКА, подчеркивая связь города с ВМФ.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что СКА подписал американского защитника Бреннана Менелла.

Андрей Маркелов