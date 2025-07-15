Белгородский губернатор рассказал об отсутствии компромиссов с коррупционерами

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в эфире «Соловьев LIVE» рассказал о том, как региональные власти борются с коррупцией. «Всю информацию мы максимально оперативно передаем правоохранительным органам, а те уже принимают решения»,— рассказал губернатор. По его словам, с коррупционерами по определению не может быть компромиссов. «Если это доказано, если есть фактура, пощады с нашей стороны точно не будет»,— резюмировал губернатор.

В середине мая господин Гладков поручил ужесточить контроль финансовых нарушений в правительстве. После этого власти выявили. Он говорил, что проверять будут должностных лиц, работающих в министерствах правительства. После этого выяснилось, что в рамках проверки строительства оборонных сооружений были выявлены нарушения на сумму 109 млн руб. В конце июня по обвинению в хищении 32 млн руб. был задержан заместитель губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин.

Подробнее о претензиях к нему — в материале «Ъ-Черноземье»

Владимир Зоркий