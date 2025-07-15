114-летний марафонец погиб под колесами

114-летнего британца индийского происхождения Фауджа Сингха, которого называли самым старым марафонцем в мире, насмерть сбила машина. ДТП произошло в его родной деревне Беас Пинд в штате Пенджаб, сообщает газета Hindustan Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kin Cheung / AP Фото: Kin Cheung / AP

По информации издания, Сингх переходил дорогу, когда его сбила машина. Местные жители отвезли его в частную больницу, где он скончался.

Сообщается, что полиция работает над установлением личности водителя.

Сингх родился в 1911 году в Индии. В его биографии отмечается, что он не мог ходить до пяти лет. Сингх начал бегать в 1989 году, чтобы справиться с депрессией из-за потери жены и сына. Свой первый марафон он пробежал в за месяц до 89-летия. Всего на его счету девять 42-километровых забегов. Сингх продолжал участвовать в марафонах после того, как ему исполнилось 100 лет.

Арнольд Кабанов