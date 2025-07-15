Пентагон заключил контракты на разработку систем ИИ для своих нужд

Министерство обороны США заключило контракты с Anthropic, Google, OpenAI и xAI на разработку систем искусственного интеллекта для нужд национальной безопасности, сообщил глава отдела цифровых технологий и искусственного интеллекта Министерства обороны США Даг Мэтти. Сумма каждого соглашения может достигать $200 млн.

По словам господина Мэтти, «внедрение ИИ меняет возможности ведомства по поддержке бойцов и сохранению стратегического преимущества». Он также уточнил, что новые решения будут применяться не только в военной сфере, но и в «разведывательных, деловых и корпоративных информационных системах».

Компании займутся созданием «агентных» ИИ-систем, способных выполнять конкретные задачи, а не просто генерировать текст. В условиях, когда расходы на обучение таких моделей растут, а доходы от них остаются ограниченными, сотрудничество с частными корпорациями стало возможностью для Министерства обороны США привлечь передовые технологии при относительно низкой стоимости.

Для OpenAI — разработчика ChatGPT — это уже не первое сотрудничество с правительством США. В июне компания запустила OpenAI for Government и предоставила доступ американским госслужащим к своим инструментам на базе искусственного интеллекта.

Семен Тумайкин