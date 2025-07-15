Госдума освободила участников СВО и их семьи от уплаты пошлин в суде

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который освобождает участников СВО и членов их семей от уплаты пошлин при обращении в суд для установления юридически значимых фактов.

В частности участники СВО и их семьи освобождается от уплаты госпошлин при ходатайствах об установлении родства и принятии наследства, а также при рассмотрении дел об объявлении человека умершим или безвестно отсутствующим.

«Наша задача — установить справедливое изъятие из общего правила для тех, кто потерял близких на фронте»,— прокомментировал принятие нового закона первый замруководителя фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин.

Помимо участников СВО, новые правила коснутся военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России и сотрудников ФСБ, задействованных на защите российских приграничных территорий.

Размер госпошлины, от которой освободили участников СВО и их родственников, составляет 3 тыс. руб.