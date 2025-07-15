Режиссера Александра Митту кремируют

Кинорежиссера Александра Митту кремируют после церемонии прощания, сообщил ТАСС его сын Евгений Митта. По его словам, кремация будет проходить там, «где не будет посторонних».

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Фото: Вячеслав Прокофьев, Коммерсантъ Александр Митта

Фото: Вячеслав Прокофьев, Коммерсантъ

Прощание с режиссером состоится в малом зале Центрального дома литераторов 17 июля. В Киношколе им. А. Митты ранее уточняли, что церемония запланирована на 12:00 мск.

Александр Митта умер 14 июля на 93-м году жизни. Он окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1961 году вышел его первый фильм — экранизация пьесы Александра Хмелика «Друг мой, Колька». Всего на счету режиссера — 20 фильмов и сериалов. Среди них «Сказка странствий» (1983), «Затерянный в Сибири» (1990), «Шагал — Малевич» (2013), а также телевизионные сериалы «Граница. Таежный роман» (2000), «Лебединый рай» (2005). В разные годы был сценаристом и режиссером выпусков сатирического киножурнала «Фитиль» (1962–2003).

Каким запомнили режиссера — в некрологе «Патриарх постмодерна».

Полина Мотызлевская