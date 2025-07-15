Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Режиссера Александра Митту кремируют

Кинорежиссера Александра Митту кремируют после церемонии прощания, сообщил ТАСС его сын Евгений Митта. По его словам, кремация будет проходить там, «где не будет посторонних».

Александр Митта

Александр Митта

Фото: Вячеслав Прокофьев, Коммерсантъ

Александр Митта

Фото: Вячеслав Прокофьев, Коммерсантъ

Прощание с режиссером состоится в малом зале Центрального дома литераторов 17 июля. В Киношколе им. А. Митты ранее уточняли, что церемония запланирована на 12:00 мск.

Чем запомнился режиссер Александр Митта

Читать далее

Александр Митта умер 14 июля на 93-м году жизни. Он окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1961 году вышел его первый фильм — экранизация пьесы Александра Хмелика «Друг мой, Колька». Всего на счету режиссера — 20 фильмов и сериалов. Среди них «Сказка странствий» (1983), «Затерянный в Сибири» (1990), «Шагал — Малевич» (2013), а также телевизионные сериалы «Граница. Таежный роман» (2000), «Лебединый рай» (2005). В разные годы был сценаристом и режиссером выпусков сатирического киножурнала «Фитиль» (1962–2003).

Каким запомнили режиссера — в некрологе «Патриарх постмодерна».

Полина Мотызлевская

Фотогалерея

Яркие кадры карьеры режиссера

Предыдущая фотография
На съемках фильма «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», 1975 год

На съемках фильма «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», 1975 год

Фото: Анатолий Ковтун / ТАСС

Кадр из фильма «Экипаж», 1980 год

Кадр из фильма «Экипаж», 1980 год

Фото: РИА Новости

Кадр из фильма «Друг мой, Колька!..», 1961 год

Кадр из фильма «Друг мой, Колька!..», 1961 год

Фото: РИА Новости

На вручении приза ХIII Всесоюзного кинофестиваля в Душанбе за фильм «Экипаж», 1980 год

На вручении приза ХIII Всесоюзного кинофестиваля в Душанбе за фильм «Экипаж», 1980 год

Фото: Ратушенко / РИА Новости

Кадр из фильма «Сказка странствий», 1983 год

Кадр из фильма «Сказка странствий», 1983 год

Фото: Filmove Studio Barrandov

На премьере сериала «Граница. Таежный роман», 2001 год

На премьере сериала «Граница. Таежный роман», 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

Кадр из сериала «Граница. Таежный роман», 2000 год

Кадр из сериала «Граница. Таежный роман», 2000 год

Фото: Школа-Студия Александра Митты

С режиссером Юрием Карой на показе его фильма «Мастер и Маргарита» в кинотеатре «Октябрь», 2006 год

С режиссером Юрием Карой на показе его фильма «Мастер и Маргарита» в кинотеатре «Октябрь», 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На вечеринке после показа фильма «Дети СССР» режиссера Феликса Герчикова на XXIX Московском международном кинофестивале (ММКФ) в кинотеатре «Октябрь», 2007 год

На вечеринке после показа фильма «Дети СССР» режиссера Феликса Герчикова на XXIX Московском международном кинофестивале (ММКФ) в кинотеатре «Октябрь», 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Кадр из фильма «Гори, гори, моя звезда», 1970 год

Кадр из фильма «Гори, гори, моя звезда», 1970 год

Фото: РИА Новости

С председателем Союза кинематографистов России Никитой Михалковым на закрытии ММКФ в кинотеатре «Пушкинский», 2007 год

С председателем Союза кинематографистов России Никитой Михалковым на закрытии ММКФ в кинотеатре «Пушкинский», 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

На пленуме Союза кинематографистов России в Доме кино, 2009 год

На пленуме Союза кинематографистов России в Доме кино, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С режиссером Андреем Звягинцевым на вручении премии в области кинематографии «Золотой орел» в павильоне «Мосфильма», 2012 год

С режиссером Андреем Звягинцевым на вручении премии в области кинематографии «Золотой орел» в павильоне «Мосфильма», 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Александр Митта (в центре) и Юрий Визбор (справа) в фильме «Июльский дождь» режиссера Марлена Хуциева, 1967 год

Александр Митта (в центре) и Юрий Визбор (справа) в фильме «Июльский дождь» режиссера Марлена Хуциева, 1967 год

Фото: РИА Новости

На съемках фильма «Шагал — Малевич» с актерами Кристи Шнайдер и Леонидом Бичевиным, 2012 год

На съемках фильма «Шагал — Малевич» с актерами Кристи Шнайдер и Леонидом Бичевиным, 2012 год

Фото: Мармот-фильм

Кинорежиссер Александр Митта за работой, 2012 год

Кинорежиссер Александр Митта за работой, 2012 год

Фото: ОРКФ "Кинотавр"

На премьере фильма «Хичкок» в кинотеатре «Пионер», 2013 год

На премьере фильма «Хичкок» в кинотеатре «Пионер», 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

Кадр из фильма «Москва, любовь моя!», 1974 год

Кадр из фильма «Москва, любовь моя!», 1974 год

Фото: Toho Company

На церемонии открытия II Московского еврейского кинофестиваля в кинотеатре «Октябрь», 2016 год

На церемонии открытия II Московского еврейского кинофестиваля в кинотеатре «Октябрь», 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

С актрисой Еленой Кореневой (справа) и режиссером Павлом Бардиным (второй справа) на вручении кинематографической премии «Ника» в театре Моссовета, 2017 год

С актрисой Еленой Кореневой (справа) и режиссером Павлом Бардиным (второй справа) на вручении кинематографической премии «Ника» в театре Моссовета, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

На книжном фестивале «Красная площадь», 2019 год

На книжном фестивале «Красная площадь», 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Никитченко  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 21

На съемках фильма «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», 1975 год

Фото: Анатолий Ковтун / ТАСС

Кадр из фильма «Экипаж», 1980 год

Фото: РИА Новости

Кадр из фильма «Друг мой, Колька!..», 1961 год

Фото: РИА Новости

На вручении приза ХIII Всесоюзного кинофестиваля в Душанбе за фильм «Экипаж», 1980 год

Фото: Ратушенко / РИА Новости

Кадр из фильма «Сказка странствий», 1983 год

Фото: Filmove Studio Barrandov

На премьере сериала «Граница. Таежный роман», 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

Кадр из сериала «Граница. Таежный роман», 2000 год

Фото: Школа-Студия Александра Митты

С режиссером Юрием Карой на показе его фильма «Мастер и Маргарита» в кинотеатре «Октябрь», 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

На вечеринке после показа фильма «Дети СССР» режиссера Феликса Герчикова на XXIX Московском международном кинофестивале (ММКФ) в кинотеатре «Октябрь», 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Кадр из фильма «Гори, гори, моя звезда», 1970 год

Фото: РИА Новости

С председателем Союза кинематографистов России Никитой Михалковым на закрытии ММКФ в кинотеатре «Пушкинский», 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

На пленуме Союза кинематографистов России в Доме кино, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С режиссером Андреем Звягинцевым на вручении премии в области кинематографии «Золотой орел» в павильоне «Мосфильма», 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Александр Митта (в центре) и Юрий Визбор (справа) в фильме «Июльский дождь» режиссера Марлена Хуциева, 1967 год

Фото: РИА Новости

На съемках фильма «Шагал — Малевич» с актерами Кристи Шнайдер и Леонидом Бичевиным, 2012 год

Фото: Мармот-фильм

Кинорежиссер Александр Митта за работой, 2012 год

Фото: ОРКФ "Кинотавр"

На премьере фильма «Хичкок» в кинотеатре «Пионер», 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

Кадр из фильма «Москва, любовь моя!», 1974 год

Фото: Toho Company

На церемонии открытия II Московского еврейского кинофестиваля в кинотеатре «Октябрь», 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

С актрисой Еленой Кореневой (справа) и режиссером Павлом Бардиным (второй справа) на вручении кинематографической премии «Ника» в театре Моссовета, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

На книжном фестивале «Красная площадь», 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Никитченко  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все