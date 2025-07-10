В Тюмени пострадал 15-летний водитель «ВАЗ» в ДТП

В Тюмени прокуратура организовала проверку по факту ДТП на пересечении улиц Николая Семенова и Николая Федорова с участием двух несовершеннолетних, один из которых управлял автомобилем «ВАЗ-2107», сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным госавтоинспекции, автомобиль «ВАЗ-2107» с обрезанной крышей въехал в стоящий на парковке автомобиль «Лексус» и опрокинулся. За рулем автомобиля «ВАЗ» находился 15-летний подросток, который получил ранения и был госпитализирован.

На место происшествия выехал заместитель прокурора восточного административного округа Тюмени Дмитрий Простакишин. Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения. Кроме того, будет дана оценка исполнения родительских обязанностей законными представителями подростков.

Ранее прокуратура Калининского административного округа Тюмени организовала проверку по факту ДТП, в котором погиб 13-летний подросток, управлявший питбайком.

Полина Щуцкая