Euroclear оценивает риски

Планы Евросоюза повысить доходность от российских активов в Euroclear сравнили с экспроприацией. Намерения ЕС выручить дополнительные средства на поддержку Украины за счет вложения прибыли от замороженных активов Центробанка России в более высокодоходные, но рискованные финансовые инструменты равносильны изъятию, заявила исполнительный директор Euroclear Валери Урбен в интервью Financial Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Сейчас в Бельгии заблокированы российские активы на сумму свыше €190 млрд. Доходы от этих средств реинвестируются через Центральные банки, а страны G7 используют прибыль для погашения кредита Киеву в размере €50 млрд. Но решение повысить доходность подорвет доверие к площадке, уверен независимый экономический эксперт Семен Новопрудский: «Не исключено, что речь, в частности, может идти об инвестициях в акции оборонных компаний. Известно, что страны НАТО собираются существенно наращивать военные бюджеты, и в последнее время считается, что на горизонте, по крайней мере, года достаточно большую прибыльность могут давать акции военных европейских предприятий. Это могут быть проекты вложений в венчурные компании или структуры, связанные с криптоактивами, которые считаются гораздо более рискованными и волатильными.

Базовая проблема состоит в том, что речь до сих пор шла только об использовании прибыли от инвестирования этих активов. Никакого фундаментального правового механизма, что с ними делать, Евросоюз пока так и не придумал. Одно дело — это экспроприация средств частных инвесторов. В мире есть масса примеров того, как страны не платили друг другу по долгам. Но основная сумма российских замороженных денег Euroclear — это активы Банка России, то есть это суверенные активы, грубо говоря, часть золотовалютных резервов. Это пространство неизведанного, никто до этого не замораживал, тем более на такую сумму, активы ЦБ целого государства. И если создавать под них, например, специальный фонд, то это все равно опасный прецедент, потому что и другие страны по отношению к другим государствам тоже могут начать пытаться арестовывать какие-то их средства. Все равно ключевой позицией для судьбы российских активов и денег, конечно, будет мнение администрации США. Если Европа увидит, что Вашингтон не занимается в должной мере, с точки зрения ЕС, обеспечением безопасности региона, то она может в какой-то момент начать что-то делать с этими активами по этой причине».

Как добавляет Financial Times, прибыль от российских активов падает из-за снижения процентной ставки Европейским Центробанком. Это побуждает Еврокомиссию пойти на более рискованные меры. По словам Валери Урбен, такая схема создаст опасные последствия для Euroclear, всех европейских площадок и вызовет ответные шаги со стороны Москвы. И главная угроза — это не только судебный процесс с Бельгией, пояснил партнер BGP Litigation Сергей Гландин: «В первую очередь это подача иска Российской Федерацией в международный суд ООН против Бельгии как суверенного государства. Главный риск здесь все-таки не от этого судебного процесса, а от самого возможного факта, что Бельгия решила покуситься на суверенные активы другого государства. Этот сигнал моментально считают игроки из всех других стран, никак не связанных с Россией и Бельгией, например, китайские, азиатские, латиноамериканские инвесторы. Из-за этого будет или может быть понижен очень сильно суверенный кредитный рейтинг Бельгии. Стране это не нужно, она этого не хочет.

Euroclear — регулируемый субъект делового оборота, такая же финансово-кредитная организация, как и любой российский, бельгийский или американский банк. Сам он вне правового поля ничего сделать не может. 18 пакетов санкций и смежное регулирование в Евросоюзе создали определенный механизм, который позволяет, например, отправлять налоги во внереализационные доходы. При этом осуществлять инвестиции за счет суверенных активов депозитарий своим решением действительно может. Соберется совет директоров Euroclear и примет решение вкладывать денежные средства, принадлежащие Российской Федерации, которые там заморожены. Это может породить либо иск Российской Федерации, либо повлечь очередную волну российских контрмер».

Международная площадка уже сталкивалась с более чем сотней судебных исков в связи с замороженными активами, включая претензии от подсанкционных лиц. Москва конфисковала свыше €30 млрд, которые были арестованы в российском аналоге Euroclear, уточняет Financial Times. Прежде Reuters писал, что к 2027 году Евросоюз намерен выручить от €15 млрд до €20 млрд за счет реинвестирования российских активов.

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Анна Кулецкая