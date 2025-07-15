Госдума ввела наказание за махинации с маркировкой никотинсодержащей продукции

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об уголовной ответственности за производство и оборот немаркированной табачной и никотинсодержащей продукции. Максимальное наказание за подобное нарушение — лишение свободы на три года со штрафом до 120 тыс. руб. или в размере зарплаты, а также иного дохода за период до шести месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Санкции будут применяться при нарушениях, совершенных в крупном (стоимость немаркированной продукции превышает 100 тыс. руб.) и в особо крупном размере (стоимость немаркированной продукции превышает 1 млн руб.).

Закон вносит изменения в статью о производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте товаров без маркировки (ч. 5 ст. 171.1 УК РФ). Ранее эта статья вводила ограничения только для алкогольной продукции и табачных изделий. Теперь список дополнен табачной и никотинсодержащей продукцией. Эти понятия включают в себя более широкий список наименований, прямо не являющихся табачными изделиями. Например, жидкости для вейпов.

Новые правила также относятся к статье об изготовлении и использовании поддельных марок (327.1 УК РФ). К алкоголю и табачным изделиям в этой статье добавили никотинсодержащую продукцию. Максимальное наказание — лишение свободы до восьми лет и штраф от 700 тыс. до 1 млн руб.

Маркировкой, подпадающей под действие закона, являются специальные (акцизные) марки или другая информация, предусмотренная законодательством России.