Госдолг Удмуртии составил 66,4 млрд рублей на 1 июня

Госдолг Удмуртии составил 66,4 млрд руб. на 1 июня, сообщили в министерстве финансов республики. Структура госдолга включает бюджетные кредиты из федерального бюджета — 61,4 млрд руб. (ставки 0,1% и 3% годовых) и обязательства по ценным бумагам — 5 млрд руб. (ставка 10,5% годовых).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В мае текущего года Удмуртия получила казначейский инфраструктурный кредит в размере 276 млн руб. для реализации проекта «Строительство нового аэровокзального комплекса Ижевск с возможностью организации международного пункта пропуска», срок возврата которого установлен на май 2040 года по ставке 3% годовых.

Расходы на обслуживание госдолга на 1 июня составили 131,5 млн руб. Просроченных задолженностей по госдолгу и вышеназванным расходам отсутствуют.