Возбуждено дело об ущербе экологии на 500 млн рублей «Кузбасской птицефабрикой»

В Кемеровской области следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ) местным предприятием. Ущерб экологии от действий организации оценивается в 500 млн руб., сообщает прокуратура региона. По данным источников «Ъ-Сибирь», речь идет об АО «Кузбасская птицефабрика».

Согласно версии следствия, с апреля 2023-го по июль 2025 года с территории предприятия в Новокузнецком муниципальном округе вывозились отходы III и IV классов опасности. Мусор складировали на сельскохозяйственных землях площадью свыше 300 га, в результате чего в почвах более чем в два раза увеличилось содержание нитратов, фтора и цинка.

По уголовному делу допрашиваются должностные лица и работники предприятия, уточнили в СУ СКР региона.

По данным ЕГРЮЛ, АО «Кузбасская птицефабрика» зарегистрировано в октябре 2006 года в поселке Степной. По собственным данным организации, поголовье птицы составляет более 1 мон голов, в год компания выпускает 300 млн яиц и 550 тонн мяса птицы.

Александра Стрелкова