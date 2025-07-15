«Манчестер Сити» помогли с формой

Провальный по меркам «Манчестер Сити» сезон, в котором он расстался с принадлежавшим ему с 2021 года титулом чемпиона Англии, не помешал клубу заключить один из самых дорогих спонсорских контрактов в истории футбола. Стоимость пролонгации на десять лет его договора с немецким производителем экипировки Puma оценивается в £1 млрд. Ежегодная сумма выплат от экипировщиков больше только у двух испанских гигантов — «Реала» и «Барселоны».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки «Манчестер Сити» Родри (слева), Эрлинг Холланн (в центре) и Джон Стоунз

Фото: Phil Noble / Reuters Игроки «Манчестер Сити» Родри (слева), Эрлинг Холланн (в центре) и Джон Стоунз

Фото: Phil Noble / Reuters

«Манчестер Сити» и Puma объявили о продлении начавшегося шесть лет назад партнерства. Договор, который должен был закончиться в 2029 году, был переподписан на новых условиях. Срок пролонгации — десять лет, а самой заметной в этой новости является сумма скорректированного соглашения. По данным всех британских источников, она составляет не менее £1 млрд. Этой отметки аналогичные контракты в Английской премьер-лиге (АПЛ) еще не достигали, а достаточно близко к ней подобрались лишь два. В июле 2023 года «Манчестер Юнайтед» заключил десятилетней контракт с Adidas на £900 млн, а весной года нынешнего эта же компания приняла решение с августа вернуться после некоторого перерыва к сотрудничеству с «Ливерпулем». Считается, что общая стоимость ее многолетнего соглашения с ливерпульской командой примерно такая же, как с манчестерской, хотя ежегодные поступления по нему немного меньше.

У «Манчестер Сити» они составят £100 млн за сезон. Это огромный, в полтора раза, скачок в сравнении с прежними условиями. Они предусматривали выплаты от Puma в размере £65 млн в год.

В мире есть лишь два футбольных клуба, которые имеют ежегодный доход от реализации права на предоставление экипировки больше, чем будет иметь теперь «Манчестер Сити». На первом месте по этому параметру, согласно подсчетам givemesport.com, «Реал». Мадридцы получают от Adidas по £110 млн в год. С небольшим отставанием от «Реала» идет второй испанский гигант — «Барселона». Каталонцам сотрудничество с Nike приносит по £105 млн в год.

Поступления от Puma отныне будут составлять очень большую долю в общих доходах «Манчестер Сити», даже несмотря на их масштаб. Он постоянно фигурирует в числе лидеров Deloitte Money League — рейтинга, ранжирующего клубы по заработкам. В последней его версии, охватывающей предыдущий сезон, манчестерцы расположились на втором месте вслед за «Реалом» с €837,8 млн. А для лиг вне «большой пятерки» сильнейших чемпионатов, в том числе для находящихся в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (URFA) сразу за ней, средства, которые будет получать от Puma «Манчестер Сити», просто астрономические. Скажем, по версии Transfermarkt, в Российской премьер-лиге лишь у четырех клубов — «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и «Динамо» — совокупная стоимость заявки зашкаливает за €100 млн. А зенитовцы с их 200-миллионной заявкой — единственные, для кого годовые поступления по такому контракту, по крайней мере, не слишком превышали бы 50% от цены всего состава.

Но самое примечательное в истории с «Манчестер Сити» и немецкой компанией — это все-таки не цифры, а тайминг пролонгации.

«Ливерпуль» свой договор с Adidas заключил в тот момент, когда для многих работа с ним выглядела чрезвычайно привлекательной. После окончания прошлого сезона клуб покинул долго возглавлявший его тренер Юрген Клопп, но с заменившим его Арне Слотом ливерпульцы совершили взлет, завоевав золото английского чемпионата. Причем то, что они его возьмут, стало очевидно задолго до финиша турнира — настолько велик был отрыв клуба от преследователей и настолько убедительной смотрелась его игра.

Ситуация с «Манчестер Сити» совершенно иная. На самом деле Puma решилась выделить ему £1 млрд за десять лет в чрезвычайно сложный для клуба момент. Дело в том, что минувший сезон вышел просто провальным по меркам команды, которая выиграла четыре подряд чемпионских титула, доминируя в АПЛ. По ходу его он пережил настоящий кризис, не добыв ни одного по-настоящему престижного трофея. В национальном первенстве манчестерцы рухнули на третье место, в Лиге чемпионов и завершившемся в воскресенье клубном чемпионате мира вылетели на старте play-off. Уже очевидно, что клубу придется пережить кадровую перестройку, пусть, видимо, не радикальную.

А кроме того, над ним по-прежнему висит угроза суровых санкций со стороны АПЛ. Она связана с громким делом о более чем ста нарушениях финансового регламента, обнаруженных в деятельности «Манчестер Сити». Слушания по нему прошли в конце прошлого года, а процесс, который может привести к потере манчестерцами очков или даже исключению из высшего дивизиона, продлится еще несколько месяцев.

Алексей Доспехов