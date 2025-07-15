На благоустройство общественных пространств в Дагестане направят более 1 млрд рублей

На благоустройство 131 общественного пространства в Дагестане в 2025 году направят более 1 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба главы региона. Средства выделят из федерального бюджета и бюджетов муниципальных образований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Программа включает в себя ремонт дорог, модернизацию уличного освещение, озеленение территории, установку детских и спортивных площадок, а также малых архитектурных форм.

Работы планируется завершить до 1 октября.

Мария Хоперская