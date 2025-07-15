В поселке Рыздвяный на Ставрополье две недели наблюдаются проблемы с водой

В Ставропольском крае перебои в водоснабжении в поселке городского типа Рыздвяном наблюдаются уже вторую неделю. Особенно сложная ситуация на улицах Мира, Восточная, Гагарина, Первомайская, в Первомайском переулке и на улице Правды. Об этом написал глава Изобильненского муниципального округа Роман Коврыга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По словам чиновника, более 250 абонентов уже более двух недель остаются без стабильного водоснабжения. Основной причиной являются изношенные сети, а именно подающий стальной водовод протяженностью около 4,5 км. Власти округа планируют обращаться в министерство ЖКХ и краевой «Водоканал» для решения вопроса с заменой трубы.

Константин Соловьев