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Бастрыкин затребовал доклад о ситуации с перебоями водоснабжения в Ногайском районе КЧР

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с перебоями водоснабжения в Ногайском районе Карачаево-Черкесской Республики. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Длительное время в дома жителей аула Икон-Халк вода поступает с перебоями. При этом вода непригодна для использования из-за ржавого цвета и наличия примесей. Мер по устранению ситуации коммунальщики не принимали.

Следователи организовали проверку по данному факту. Ход процессуальной проверки контролирует центральный аппарат ведомства.

Мария Хоперская

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