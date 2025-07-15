Бастрыкин затребовал доклад о ситуации с перебоями водоснабжения в Ногайском районе КЧР

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с перебоями водоснабжения в Ногайском районе Карачаево-Черкесской Республики. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Длительное время в дома жителей аула Икон-Халк вода поступает с перебоями. При этом вода непригодна для использования из-за ржавого цвета и наличия примесей. Мер по устранению ситуации коммунальщики не принимали.

Следователи организовали проверку по данному факту. Ход процессуальной проверки контролирует центральный аппарат ведомства.

Мария Хоперская