Управляющая компания ЮГК перешла под контроль государства

ООО «УК ЮГК» (управляющая компания ПАО «Южуралзолото группа компаний») стало активом Российской Федерации. Соответствующие изменения внесли в единый государственный реестр юридических лиц.

Под контроль государства организация официально перешла 15 июля. От имени нового учредителя выступает Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество).

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 2 июля в офисах ПАО «Южуралзолото» сотрудники ФСБ РФ провели обыски. В этот же день в Советский районный суд Челябинска поступил иск Генеральной прокуратуры РФ об изъятии активов золотодобывающей компании. По данным картотеки дел, в список ответчиков в том числе вошли президент «Южуралзолота» Константин Струков, его дочери Александра Струкова и Евгения Кузнецова. 11 июля суд удовлетворил требования Генеральной прокуратуры о национализации «Южуралзолота» и других компаний, связанных с Константином Струковым. Через три дня президента компании и директора по безопасности ООО «УК ЮГК» Константина Якимчука отстранили от должностей.

Виталина Ярховска