В Дагестане на установку мусорных контейнеров выделят 177 млн рублей

В муниципалитетах Дагестана до конца 2025 года планируют открыть более 2 тыс. контейнерных площадок. Для этого из бюджета планируют выделить 177 млн руб., сообщает пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным властей, с начала года в регионе выявили 15 несанкционированных свалок, из них ликвидировали семь. В Дагестане продолжается строительство трех мусоросортировочных комплексов общей мощностью в 950 тыс. т в год и двух полигонов для размещения отходов, вмещающих 570 тыс. т в год. Уточняется, что строительство полигона в Кумторкалинском районе завершено. В ближайшее время власти выберут постоянных регоператоров, располагающих достаточными материально-техническими ресурсами, а также финансовыми средствами для начала работы.

Константин Соловьев