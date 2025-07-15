Бывшему адвокату экс-главы Ижевска Нане Парулава смягчили меру пресечения

15 июля Индустриальный райсуд Ижевска изменил меру пресечения председателю коллегии адвокатов Удмуртии «Канон» Нане Парулава, сообщает объединенная пресс-служба судов республики. Подсудимую отправили под домашний арест до 14 августа 2025 года с установлением ряда запретов. Ранее она находилась под стражей. Госпоже Парулава вменяют организацию азартных игр группой лиц (ст. 171.2 УК, до четырех лет лишения свободы). Принимая решение, суд учел завершение сбора доказательств и отсутствие сведений о возможности давления на свидетелей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-сужба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-сужба судов Удмуртии

Напомним, Нану Парулава задержали 20 января 2025 года. Следствие считает, что обвиняемая в январе-декабре 2024 года под видом юридических услуг «обеспечивала осуществление преступной деятельности» в составе организованной группы, проводившей азартные игры в Ижевске. Для этого использовались помещения на улицах Холмогорова, Орджоникидзе и Авангардной. Ранее Нана Парулава выступала защитником бывшего главы города Олега Бекмеметьева.