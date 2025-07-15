Казахстан начал возводить ТЭЦ без участия России
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов сообщил, что страна начала самостоятельно возводить одну из трех угольных ТЭЦ. Он напомнил, что изначально строительство планировалось при участии российских партнеров.
Олжас Бектенов
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«Пока мы не получили точной информации о предоставлении гарантированного удешевленного финансирования с российской стороны, поэтому в Кокшетау мы уже начали своими силами строить, не обращаясь ни к кому»,— сказал Олжас Бектенов на пресс-конференции (цитата по Zakon). Он добавил, что объектом руководит холдинг «Самрук-Энерго».
Еще две ТЭЦ должны быть построены в Семее и Усть-Каменогорске. По словам Олжаса Бектенова, по этим проектам Казахстан пока ожидает ответ. «Если в ближайшее время ответа не будет, тоже будем рассматривать варианты самостоятельной реализации … Долго ждать не можем, нам нужны и тепло, и электроэнергия»,— добавил он.
Россия и Казахстан подписали межправительственное соглашение о строительстве трех ТЭЦ в апреле 2024 года. Уполномоченной компанией со стороны Москвы назначена «Интер РАО — Экспорт».