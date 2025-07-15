Госдума упростила процесс признания организации экстремистской

Госдума сразу во втором и третьем приняла три закона, направленных на борьбу с экстремизмом. Изменения вносятся в ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», «О СМИ», а также в КоАП и УК РФ.

Один из законов приравнивает экстремистские организации и сообщества. Кроме того, признать организацию экстремистской будет возможно из-за приговора в отношении ее руководителя или участника по экстремистской статье. В настоящий момент наделять организацию таким статусом возможно только при наличии решения суда о ликвидации или запрете деятельности. Остальные два закона — сопутствующие. Один вносит корреспондирующие изменения в КоАП., второй — в УК РФ.

Законы вступают в силу со дня их опубликования. В пояснительной записке к одному из документов указано, что это необходимо для «оперативного применения положений».

Подробнее — в материале «Ъ» «Одного приговора хватит на всех».