Предложение квартир в новостройках Ижевска выросло на 21% в июне

Предложение квартир в новостройках Ижевска увеличилось на 21% в июне 2025 года по сравнению с тем же месяцем 2024-го, сообщает портал «Авито Недвижимость». Абсолютных значений не приводится. За указанный период в столице Удмуртии выбор однокомнатных квартир вырос на 37%, двухкомнатных — на 19%, студий — на 35%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Интерес покупателей к жилью в новостройках возрос в 11 городах РФ, включая Ижевск (+2%): на однокомнатные квартиры спрос увеличился на 1%, на двухкомнатные — на 7%, на трехкомнатные — на 12%. Средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Ижевска сейчас составляет 5,8 млн руб. Эксперты портала отнесли такое жилье к категории «дешевого» относительно других городов РФ.

Напомним, степень монополизации рынка новостроек в Ижевске составила 49% в этом году. Это на 10% меньше по сравнению с предыдущим годом. В Ижевске на топ-5 застройщиков — «КОМОССТРОЙ», «АСПЭК-Домстрой», UDS, «РЕНТЕК» и «Железно» — приходится около половины всех договоров долевого участия. Динамика свидетельствует о росте конкуренции на рынке.