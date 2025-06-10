Степень монополизации рынка новостроек в Ижевске снизилась на 10% за год

Степень монополизации рынка новостроек в Ижевске составила 49% в этом году, согласно исследованию экспертов сервиса «Циан.Аналитика». Это на 10% меньше по сравнению с предыдущим годом. В Ижевске на топ-5 застройщиков — «КОМОССТРОЙ», «АСПЭК-Домстрой», UDS, «РЕНТЕК» и «Железно» — приходится около половины всех договоров долевого участия. Динамика свидетельствует о росте конкуренции на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В этом году, несмотря на спад спроса, монополизация рынка сократилась (в РФ показатель составил 64%.— “Ъ-Удмуртия”). Застройщики второго эшелона не хуже лидеров адаптировались к новым обстоятельствам, в том числе через более активное использование рассрочек. В некоторых городах снижение доли топ-5 девелоперов связано с приходом в них новых федеральных застройщиков»,— комментирует эксперт сервиса Елена Бобровская.

Согласно исследованию, чем выше степень монополизации, тем сильнее растут цены на квартиры в новостройках. В Ижевске стоимость 1 кв. м увеличилась на 21% за последний год. В мае он составлял 124,8 тыс. руб. Для сравнения, в Севастополе, где доля монополизации составляет почти 100%, «квадрат» подорожал за год на 46%.