Главы МИД ЕС не согласовали 18-й пакет санкций против России

Министры иносторанных дел стран Евросоюза на встрече в Брюсселе не смогли согласовать 18-й пакет санкций против России. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Прежде утверждение новых ограничений срывалось трижды из-за позиции Словакии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

«Подавляющее большинство здесь выступает за принятие новых пакетов санкций, но сегодня, по крайней мере, пока новый пакет не был принят»,— рассказал Петер Сийярто журналистам. Он также сообщил, что на заседании министров его коллега «из одной из самых крупных и могущественных стран ЕС» признал, «что предыдущие 17 пакетов санкций не имели эффекта».

18-й пакет санкций предполагает снижение потолка цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, запрет на использование инфраструктуры газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» на импорт в Евросоюз нефтепродуктов, произведенных на основе российской нефти.

Словакия наложила вето на новый пакет санкций, требуя гарантий от Еврокомиссии по поставкам энергоресурсов. Премьер-министр страны Роберт Фицо говорил, что предложенные меры могут привести к перебоям в поставках газа и росту цен, а также нанести экономический ущерб из-за возможного нарушения контракта с «Газпромом».

Лусине Баласян