Экс-капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон вернулся в АПЛ

Полузащитник Джордан Хендерсон стал игроком клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Брентфорд», сообщает пресс-служба команды. Контракт рассчитан на два года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hannah McKay / Reuters Фото: Hannah McKay / Reuters

35-летний Хендерсон перешел в «Брентфорд» на правах свободного агента после ухода из нидерландского «Аякса». За новую команду полузащитник будет играть под шестым номером.

С 2011 по 2023 год Хендерсон представлял «Ливерпуль», с которым стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, чемпионом Англии, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. В 2015-м он стал капитаном команды, сменив Стивена Джеррарда. За «Ливерпуль» Хендерсон провел 492 матча, в которых забил 33 гола и отдал 58 голевых передач.

Летом 2023-го Хендерсон подписал контракт с саудовским «Аль-Иттифаком», зимой 2024-го он расторг контракт с клубом и перешел в «Аякс». В составе нидерландской команды он провел 57 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и девятью результативными передачами.

Чемпионат Англии стартует 15 августа. В первом туре «Брентфорд» на выезде сыграет против «Ноттингема».

Таисия Орлова