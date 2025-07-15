В Изобильненском округе местный житель незаконно «прописал» у себя семерых мигрантов

В Изобильненском округе Ставропольского края в отношении 57-летнего местного жителя возбудили уголовное дело. Его обвиняют в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации (ст. 322.3 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В период с декабря 2024 года по май 2025 года подозреваемый оформил фиктивную постановку на миграционный учет семерых граждан из трех республик ближнего зарубежья. Он «прописал» и в своем доме. В действительности иностранцы не проживали по указанному в документах адресу.

Мария Хоперская