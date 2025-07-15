На Дону на пожарах спасены два человека

Два человека спасены на пожарах за минувшие сутки в Ростовской области. Оба пострадавших госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

В Таганроге по 3-му Линейному проезду огонь вспыхнул в удлинителе, к которому был подключен электроприбор в частном доме. Пламя быстро распространилось на вещи. 70-летняя хозяйка выбралась через окно. Огонь на 60 кв. м тушили 12 спасателей МЧС России с помощью двух единиц техники.

А в Каменске-Шахтинском пожарные по улице Огородной вынесли из огня 56-летнего мужчину. Предварительно, он уснул с непотушенной сигаретой. Огонь на 15 кв. м ликвидировали пожарные и добровольцы.

Наталья Белоштейн