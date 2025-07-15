На Ставрополье суды начнут принимать электронные иски по долгам за капремонт

Ставропольский край станет одним из пилотных регионов, где суды начнут принимать электронные иски по долгам за капремонт. Новый механизм свяжет ГИС ЖКХ, ГАС «Правосудие» и Госуслуги в единую цифровую систему. Об этом сообщила пресс-служба регионального «Фонда капремонта» в своем Тelegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно информации, электронный иск будет приходить в личный кабинет на Госуслугах. Там же начнет отображаться история долга и ход судебного процесса.

«В 2025 году объем работ в крае вырос почти втрое. И без дисциплинированных платежей программа теряет устойчивость: меньше денег — меньше работ. В такой системе никто не чувствует себя обманутым»,— пояснил глава фонда капремонта Павел Корниенко.

Валентина Любашенко