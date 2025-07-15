Суд приговорил экс-директора «Екатеринбург-Экспо» Данилова к 5 годам условно

Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил к 5 годам условного заключения со штрафом 800 тыс. руб. бывшего гендиректора международного выставочного центра (МВЦ) «Екатеринбург-Экспо» Игоря Данилова, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Гособвинение запрашивало для него 7 лет колонии общего режима и штраф в размере 900 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Данилов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Игорь Данилов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, события, которые легли в основу уголовного дела, произошли в период с 2019 по 2023 год. Игорь Данилов поручал своему водителю обналичивать деньги с корпоративной карты, оформленной ему для служебных трат, и передавать лично в руки. Первый эпизод касается растраты в 9,1 млн руб., второй — 4,6 млн руб.

По данным гособвинения, Игорь Данилова тратил деньги на покупку авиабилетов, в том числе за границу, на алкоголь, цветы, аренду гостиничных номеров, в частности в гостинице премиум-класса Hyatt Regency в Екатеринбурге.

По версии следствия, чтобы скрыть факт растраты, Игорь Данилов внес в документ бухгалтерской отчетности заведомо ложные сведения о погашении образовавшейся у него задолженности перед выставочным центром. Он распорядился составить договор, согласно которому «Екатеринбург-Экспо» предоставляет ему заем в размере 740 тыс. руб., и дополнительное соглашение, в котором сумма займа составляет уже более 10 млн руб. с увеличенным сроком для возвращения долга. По версии следствия, договор и дополнительное соглашение были фиктивными, и Игорь Данилов не планировал возвращать полученные деньги.

Суд признал Игоря Данилова виновным в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Вину он не признал.

Мария Шараева