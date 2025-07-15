Число заявок на покупку франшиз пивных магазинов сократилось на 42%

С января по июнь 2025 года количество заявок на покупку франшиз пивных магазинов и маркетбаров сократилось на 42,49% год к году, следует из данных TopFranchise, которые есть у «Ъ». Самое резкое падение зафиксировано в июне (-25%).

Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что замедление произошло из-за ужесточения ограничений продажи алкоголя в регионах и возросшим уровнем государственного регулирования. Снижение интереса к направлению также может быть связано с подорожанием импортного пива.

Основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин также сказал, что с начала 2025 года в России закрылось около 20% пивных магазинов и маркетбаров. По его оценке, интерес к таким франшизам продолжит снижаться.

Подробнее — в материале «Ъ» «Наливайки закрывают двери».