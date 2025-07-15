«Имя Никоса Кулиса нередко можно встретить на торгах»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о ныне живущих художниках, , которых аукционные дома не просто продают, но и пиарят их имена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nikos Koulis Фото: Nikos Koulis

«Аукционные дома не любят живых ювелиров, а предпочитают мертвых»,— улыбаясь, говорит Александр Лаут. И объясняет это довольно просто. От умершего художника не стоит ждать сюрпризов, его наследие понятно, конечно, может появиться какая-то спрятанная коллекция или произойти что-либо еще нестандартное, но в целом понятно, с чем ты работаешь. А живущий художник может преподнести массу как приятных, так и неприятных сюрпризов. Тем не менее самого Лаута аукционные дома любят. Он продается подписанным на Sotheby’s, Bonhams и Phillips, что важно, потому что нередко вещи современных ювелиров берут просто ради камней, металла.

Давайте вспомним еще несколько современных и ныне живущих ювелиров, которых аукционные дома не просто продают, но и пиарят их имена. Одно из таких имен — грек Никос Кулис. Его имя нередко можно встретить на торгах, а недавно Sotheby’s активно продвигал его коллекцию Wish, которая выставлялась в парижском флагмане аукционного дома на Фобур Сен-Оноре. Еще один ювелир, которого любят аукционные дома, причем не только из большой четверки, но и те, название которых вам вряд ли о чем-нибудь скажет, это Эммануэль Тарпен — молодой французский ювелирный художник. Если честно, украшений от Эммануэля на аукционах так много, что диву даешься, как он успевает создавать столько. Ведь хочется верить, что не все они идут на торги, а что-то еще продается клиентам напрямую, где-то выставляется. Еще один ювелир, которого любят аукиционные дома, это работающий в Женеве Микеле делла Валле. Думаю, вы видели его многочисленные драгоценные цветочки, листочки, бутончики. Если честно, далеко не мой любимый ювелир, но явно некоторые клиенты аукционных домов со мною не согласны.

Анна Минакова