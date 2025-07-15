«Спрос на кабриолеты в России невысок, но довольно стабилен»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, как часто покупатели обращают внимание на машины с откидным верхом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

У нас, конечно, есть регионы с теплым климатом, но в целом кабриолеты всегда считались сезонным нишевым товаром и особым спросом не пользовались. По данным «Автостата», в первой половине 2025-го в России было продано всего 209 таких машин. Это лишь на 6% меньше, чем за аналогичный период года прошлого, в то время как рынок продаж новых легковых автомобилей упал почти на 26%. То есть можно сделать вывод о том, спрос на кабриолеты у нас невысок, но довольно стабилен.

В лидерах — Mercedes-Benz SL, за полгода было продано 37 штук. На втором месте тоже автомобиль этой марки, модель CLS нашла 22 покупателя. Далее следуют BMW M4 и BMW Z4 с результатами 19 и 16 штук соответственно. И замыкает топ-5 Ford Mustang, на рынке было реализовано 16 американских кабриолетов.

А вот статистика на рынке автомобилей с пробегом, которую собрали эксперты likvi.com. По данным на середину июля, число объявлений о продаже машин со съемной крышей превысило 7,5 тыс. В лидерах по числу предложений — BMW Z4, Porsche 911 и Porsche Boxster, а также Mazda MX-5. Для сравнения — весной прошлого года число объявлений о продаже кабриолетов у нас в стране едва превышало 1 тыс. Поэтому странно, зачем навезли из-за рубежа столько машин, продать которые не так-то просто.

Многие из нас до сих пор уверены, что кабриолет непригоден для эксплуатации зимой, хотя автопроизводители уже давно научились не только делать тканевый верх устойчивым к морозу и атмосферным осадкам не меньше, чем железная крыша, но и настраивать систему обдува в салоне и прочие климатические приспособления так, что с открытым верхом можно ездить даже при отрицательных температурах. Даже в Москве зимой иногда можно увидеть кабриолет с опущенной крышей, пассажиры которого не боятся не только холода, но и взглядов граждан из трамваев и автобусов, которые смотрят с явной классовой неприязнью. Но таких смельчаков у нас единицы.

Дмитрий Гронский