За год в Ростовской области стоимость селедки выросла на 100 рублей

За год на Дону стоимость соленой сельди увеличилась на 100 рублей. Об этом свидетельствуют данные Ростовстата за июнь 2024 и 2025 годов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Так, в июне этого года цена селедки составляла 394,07 руб. за килограмм, хотя в прошлом году она стоила в среднем 294,98 руб.

За указанный период в Ростовской области также подорожала мороженая рыба: 340,68 руб. за килограмм против 394,96 руб. в прошломм году.

Мария Хоперская