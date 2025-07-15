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За год в Ростовской области стоимость селедки выросла на 100 рублей

За год на Дону стоимость соленой сельди увеличилась на 100 рублей. Об этом свидетельствуют данные Ростовстата за июнь 2024 и 2025 годов.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Так, в июне этого года цена селедки составляла 394,07 руб. за килограмм, хотя в прошлом году она стоила в среднем 294,98 руб.

За указанный период в Ростовской области также подорожала мороженая рыба: 340,68 руб. за килограмм против 394,96 руб. в прошломм году.

Мария Хоперская

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