За год в Ростовской области стоимость селедки выросла на 100 рублей
За год на Дону стоимость соленой сельди увеличилась на 100 рублей. Об этом свидетельствуют данные Ростовстата за июнь 2024 и 2025 годов.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
Так, в июне этого года цена селедки составляла 394,07 руб. за килограмм, хотя в прошлом году она стоила в среднем 294,98 руб.
За указанный период в Ростовской области также подорожала мороженая рыба: 340,68 руб. за килограмм против 394,96 руб. в прошломм году.