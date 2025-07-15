Похороны утонувших в Мордовии матери и дочери пройдут 16 июля в Саранске

Похороны матери и дочери, утонувших на реке Мокше при попытке спасти младшую дочь, пройдут 16 июля в Саранске. Об этом ТАСС рассказал знакомый семьи проповедник Денис Самарин.

12 июля Наталья и Тимофей Юдинцевы и их 11 детей отдыхали на пляже возле реки в Ковылкинском районе Мордовии. Одна из дочерей — 13-летняя Алиса — начала тонуть. Мать со старшей дочкой Анастасией пытались спасти ребенка — они помогли ей выбраться, но сами погибли. Сейчас самому старшему ребенку в семье — 19 лет, а самому младшему — пять месяцев.

Глава Мордовии Артем Здунов пообещал оказать помощь семье Юдинцевых. После этого ТАСС в пресс-службе главы региона сообщили, что связанные с похоронами расходы возьмет на себя предприятие, где работает отец. Кроме того, власти региона намерены оказать семье психологическую поддержку, помочь решить бытовые проблемы, организовать отдых детей в летний период и подготовить их к новому учебному году.

Полина Мотызлевская