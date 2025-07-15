«Вести съемку можно под дождем, рядом с бассейном или водоемами на природе»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает об особенностях флагмана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Honor Фото: Honor

Встроенные в новинку Honor — модель 400 Pro — инструменты ИИ оказались хороши, как я рассказывал. Они успешно срабатывали еще до начала продаж, когда была возможность для экспериментов и, если что, оперативных правок на уровне ПО. Хотя особенности софта, безусловно, важны, это всего лишь одна из составляющих смартфона. Любопытно изучить фотофлагман Honor полноценно.

Разработчикам удалось ужать корпус по толщине до отметки в 8,1 мм. Это, скорее, обычные значения для класса. Но приятную тактильную иллюзию создают плавно скошенные по периметру экран и задник. Также удивительно, что даже блок камер при его возможностях выпирает довольно аккуратно с точки зрения пропорций. Все устройство массой 205 гр. удалось защитить от пыли и влаги по стандартам IP68 и IP69. А значит, вести съемку с ним можно без опасений под дождем, рядом с бассейном или водоемами на природе. Вымокнуть с друзьями под ливнем вроде кажется неприятным моментом, но каждый кадр фото или видео этого события, я уверен, только больше сблизит.

Чего точно не стоит делать, так это ронять Honor 400 Pro на твердые неровные поверхности. Стеклянная матовая задняя часть корпуса в мгновение покрывается паутинкой трещин от удара об угол камешка при падении со стандартной высоты использования. Тут комплектный чехол как нельзя кстати. Да, он обычный, прозрачный, даже неприятный. Но первое время лучше с ним.

AMOLED-дисплей с диагональю 6,7 дюйма, частотой до 120 Гц, расширенным цветовым охватом DCI-P3, технологией HDR Vivid и пиковой яркостью до 5000 нит создатели оснастили защитой зрения с помощью функций снижения синего света, адаптивной яркости и циркадного ночного режима. Смотреть на этот экран действительно комфортно в любое время суток. А делать это можно долго. Honor продолжил внедрение кремний-углеродной батареи. Флагманский 400 Pro получил аккумулятор такой же технологии с емкостью 6000 мАч, плюс к тому сверхбыструю проводную зарядку до 80 Вт и беспроводную мощностью 50 Вт.

За производительность в новинке отвечает современный Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти, до 512 ГБ встроенного хранилища, поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и NFC. Пользователь вправе либо использовать пару физических SIM-карт, либо заменить вторую на вариант eSIM. Визуальное решение оболочки MagicOS 9-й версии, базирующейся на Android 15, знакомо и приятно.

Александр Леви