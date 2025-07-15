Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич продолжает освещать топ-10 экспонатов в Лондоне по версии портала ARTnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: British Museum Фото: British Museum

Ранее мы начали разговор о десяти предметах истории и культуры, которые просто необходимо увидеть в Британском музее в Лондоне. Так считают коллеги с сайта ARTnews. На третьем месте в этом рейтинге бюст Рамзеса Великого (1292–1189 годы до н. э.). Он был приобретен Британским музеем в 1817 году с разрешения египетского губернатора Мухаммеда Али. Рамзес II взошел на трон в возрасте 25 лет и умер в глубокой старости, в 90 лет. У него было более 100 детей от 200 его жен. Он, как полагают, составил первый мирный договор между иностранными державами, в данном случае между египтянами и хеттами после битвы при Кадеше.

Четвертый объект — колоссальная статуя крылатого льва из северо-западного дворца Ашшурнацирапала II в Ассирии (883–859 годы до н. э., Ирак) Разрушенный террористами в 2016 году древний город Нимруд (столица Ассирии) был украшен божествами-защитниками подобными этому. Он имеет размеры 3,5х3,7 м. К счастью, некоторые из этих так называемых Ламассу сохранились в музеях по всему миру. С телом льва, крыльями птицы и человеческой головой, фигуры часто обрамляли входы в королевские крепости. Эта конкретно пятиногая, чтобы представить реалистичный вид на существо как спереди, так и в профиль. Известный своими агрессивными походами против соседних народов и своей жестокостью Ашшурнацирапал II подвергал своих пленников и подданных ужасным наказаниям, включая публичное сдирание кожи.

Пятый объект также из Ирака. Это карта мира с записью о всемирном потопе (700–500 годы до н. э.). Эта глиняная доска размером 7х13 см самая старая известная карта мира. На ней рисунки с рекой Евфрат и городом Вавилон. А на обратной стороне есть описания, в одном упоминается большая гора и «корабль паршикту» — так вавилоняне называли остатки Ноева ковчега, который, как считают, остановился на горе Арарат. Напротив треугольника, обозначающего этот ковчег, на карте расположен вавилонский город Урарту, который в переводе с ассирийского на иврит и есть Арарат.

Дмитрий Буткевич