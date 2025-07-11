Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич приводит рейтинг сокровищ лондонской коллекции по версии портала ARTnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: British Museum Фото: British Museum

Вспомнился Британский музей в Лондоне. Вход туда бесплатный, просто при входе стоит ящичек, в который ты можешь опустить пожертвование, сколько хочешь. Это первый в мире бесплатный национальный музей, он открыл свои двери в 1759 году. А основан был в 1753 году парламентским актом, после того как врач-коллекционер Ганс Слоун завещал свою коллекцию нации. Она состояла сразу из 71 тыс. предметов. Сейчас Ксеркс Мазда, недавно назначенный директором по коллекциям, является распорядителем около 8 млн предметов. Коллеги с сайта ARTnews выбрали те десять предметов, которые нельзя просто пропустить во время визита. Тем более что большинство относятся к тем ценностям, которые постоянно находятся под, так сказать, угрозой реституции.

Первая в рейтинге кастрюля Дзёмон (примерно 5000 год до н. э., Япония). Японцы считаются первыми людьми, которые изготовляли керамику и использовали подобные сосуды для варки моллюсков и съедобных растений. Дзёмон переводится как «помеченный шнуром». Данный конкретный экземпляр был облицован лакированным сусальным золотом внутри в 1800-х годах, чтобы стать кувшином для воды для чайных церемоний. Коллеги задаются вопросом, знали ли любители чая XIX века, из чего пили?

Второй предмет — царская игра из города Ур (2600 год до н. э., Ирак). Мы не знаем настоящего названия игры, в которую играли с этой инкрустированной доской, штампом и маркерами, но она была чрезвычайно популярна среди жителей древней Месопотамии: доски для нее были найдены на археологических раскопках по всему Ближнему Востоку. Никто не знал, как в нее играть, пока в 1980-х годах куратор Британского музея Ирвинг Финкель не перевел клинописную табличку, написанную вавилонским астрономом в 177 году до н. э., и понял, что это правила игры. Это гонка двух игроков за то, чтобы убрать все свои фишки с доски. Вы можете сбить противника с игрового поля, получить иммунитет и выиграть дополнительные броски своего кубика. Набор был раскопан на юге Ирака в королевском дворце Ура в 1926 году и является самой старой настольной игрой из когда-либо найденных. Кстати, можно купить игровую копию в магазине Британского музея.

Дмитрий Буткевич