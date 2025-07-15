Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о спортсмене из Либерии, сумевшем занять пост руководителя страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Спортсмены в политике — дело привычное. В Государственной думе нашей страны — десятки бывших атлетов, причем настоящих звезд. Ирина Роднина, Вячеслав Фетисов, Владислав Третьяк… Список длинный, но стать президентом страны — это совсем другая история, другой уровень, который покорился единицам. Самый яркий пример — африканский футболист Джордж Веа. На поле он был действительно хорош, и несмотря на тот факт, что Либерия никогда не играла на чемпионате мира, Веа получил «Золотой мяч» в 1995-м. Он стал первым неевропейцем, который взял эту награду. Уже тогда он обещал, что станет президентом своей страны, и слово сдержал.

Правда, первая попытка прошла неудачно — он уступил во втором туре. Пресса тогда иронизировала, что Веа проиграл в дополнительное время. Но в 2017-м то, о чем так мечтал нападающий, сбылось, он все-таки стал президентом Либерии. Только вот обещаний своих, как это часто бывает с людьми, попавшими во власть, он исполнять не спешил. Журналисты утверждают, что во время своего президентства он записывал песни в официальном кабинете, много путешествовал и наотрез отказывался сажать коррупционеров. После того, как срок Веа завершился, он, конечно же, захотел баллотироваться на пост еще раз. Но его не выбрали. Более того, в конце прошлого года бывший футболист угодил в тюрьму.

Стоит сказать, что история с Веа не единственная: нынешний президент Грузии Михаил Кавелашвили раньше играл в сборной своей страны, был в составе «Манчестер Сити» и даже становился чемпионом России с клубом «Спартак Алания» в 1995-м. Так что российским футболистам, которые жаждут политической карьеры, есть куда стремиться.

Владимир Осипов