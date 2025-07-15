Госдума удвоила лимит страховки по долгосрочным безотзывным вкладам

Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла закон, который увеличивает страховой лимит по безотзывным вкладам на срок от трех лет с 1,4 млн до 2,8 млн руб.

В пояснительной записке к документу указано, что речь идет о рублевых вкладах на срок более трех лет с использованием сберегательных сертификатов. Общая сумма застрахованных накоплений может достигать 4,2 млн руб.

Закон вступает в силу через 90 дней с его подписания. Изменения вносятся в ФЗ «О страховании вкладов в банках».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что новый закон позволит повысить надежность вкладов и обеспечить сохранность сбережений. Досрочно снять безотзывной вклад невозможно.

Подробнее — в материале «Ъ» «Вклады дешевеют».