МИД России отверг попытки США ставить ультиматумы

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва считает неприемлемыми любые попытки ставить ультиматумы или выдвигать требования. Так он прокомментировал угрозу президента США Дональда Трампа ввести 100-процентные пошлины на российские товары, если через 50 дней не будет достигнут мир на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Нужно фокусироваться на политико-дипломатической работе. Президент Российской Федерации неоднократно говорил, что мы готовы договариваться и дипломатический путь для нас предпочтителен»,— сказал Сергей Рябков ТАСС. «Но если это не будет находить надлежащего отклика, если мы через дипломатию не сможем достичь поставленных целей, тогда СВО будет продолжаться»,— подчеркнул дипломат.

Дональд Трамп выразил разочарование из-за отсутствия прогресса по решению российско-украинского конфликта. По словам президента США, он провел несколько «хороших разговоров» с президентом России Владимиром Путиным, но результатов не было. Теперь американский лидер грозится ужесточить санкции, а также собирается направить Украине вооружение, включая комплексы Patriot. В Кремле пообещали проанализировать эти заявления.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «И ты, Трамп».

Лусине Баласян