В Свердловской области предотвратили почти 70 млн киберугроз при проведении ЕГЭ

В период проведения ЕГЭ, с 23 мая по 23 июня, в Свердловской области архитектор комплексной кибербезопасности «Солар» (принадлежит «Ростелекому») предотвратил почти 70 млн киберугроз, сообщили в екатеринбургском филиале «Ростелекома».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Регион сильнее других на Урале был подвергнут кибератакам — всего в Уральском федеральном округе (УрФО) пресекли 120 млн угроз. Всего во время проведения экзаменов у одиннадцатиклассников в России пресекли 1,6 млрд попыток доступа к вредоносным веб-ресурсам, что на 30% больше, чем в прошлом году.

Данные были получены по итогам анализа входящего и исходящего трафика в единой сети передачи данных (ЕСПД) — за блокировку вредоносных ресурсов в сети отвечает система Solar webProxy. ЕСПД развернута во всех российских школах, колледжах и техникумах. «Период сдачи ЕГЭ стал рекордным по количеству вредоносных ресурсов, которые мы заблокировали в российских школах в этом году. Безусловно, одной из целей злоумышленников была попытка сорвать ЕГЭ, заблокировав доступ к ресурсам и цифровым сервисам»,— сказала руководитель продукта Solar webProxy Анастасия Хвещеник.

Эксперты Solar webProxy проанализировали запросы с личных устройств пользователей в школьных Wi-Fi-сетях, в том числе и с помощью VPN, а также трафик со школьных компьютеров. Чаще всего из запрещенных ресурсов школьники попадали на сайты мошеннических онлайн-казино и букмекеров, фишинговые сайты для кражи банковских и персональных данных, страницы с веб-рекламой и шпионскими программами и ресурсы с контентом 18+. Кроме того, учащиеся часто заходили в запрещенные социальные сети.

Группа компаний «Солар» предоставляет предприятиям решения по информационной безопасности, в том числе по детектированию и отражению хакерских атак и угроз. В компании также изучают тактики киберпреступников, а полученные данные используют при разработке программного обеспечения.

Напомним, по мнению экспертов, одним из приоритетным направлений в IT-сфере на Урале станет кибербезопасность. Уже сейчас рост вложений в защиту автоматизированных систем управления технологическими процессами и интернета вещей оценивается на уровне 30–40%.

Ирина Пичурина