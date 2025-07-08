Цифровой Урал

Санкции и уход западных вендоров стали катализатором беспрецедентного роста спроса на отечественные IT-решения в УрФО. Благодаря этому Свердловская область, в которой сосредоточено большое количество крупных промышленных предприятий, отличающихся высоким уровнем инвестиционных возможностей и стремлением к внедрению интеллектуальных систем, стала флагманом цифровизации не только в Уральском регионе — она заняла пятое место в национальном рейтинге. Отрасль столкнулась с главными вызовами — не просто заменой программного обеспечения, а созданием единой цифровой экосистемы, борьбой с «лоскутной автоматизацией» и дефицитом кадров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Более 70% предприятий используют IT-решения для повышения эффективности производства

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Более 70% предприятий используют IT-решения для повышения эффективности производства

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Цифрометаллическая оболочка

По данным портала Invest in Ural, Свердловская область занимает пятое место в национальном рейтинге цифровизации, уступая только Москве, Санкт-Петербургу, Московской и Ленинградской областям. «Этот результат стал возможен благодаря мощному рывку последних лет: за 3–4 года темпы цифровизации промышленности кратно ускорились»,— считает эксперт по облачным технологиям и импортозамещению в IT, генеральный директор компании «Облакотека» Максим Захаренко.

Если раньше внедрение ERP (система планирования ресурсов предприятия) или MES (система управления производственными процессами в реальном времени) воспринималось как стратегическая инициатива, то сегодня это — основа конкурентоспособности и выживания в условиях санкций и кадрового дефицита. По данным Ассоциации инновационного развития, в 2024 году доля крупных российских предприятий, которые используют цифровые решения для повышения эффективности производства, превысила 70%.

Правда, уровень цифровизации в промышленности УрФО отличается в зависимости от отрасли и ее инвестиционных возможностей. Так, безусловными лидерами являются металлургия и машиностроение. «Металлургия сегодня является флагманом цифровизации и демонстрирует высокий уровень зрелости цифровых решений,— отметила директор по работе с корпоративным и государственным сегментами “Ростелекома” на Урале Александра Исхизова.— Например, один из крупнейших холдингов активно инвестирует в цифровую трансформацию: от внедрения систем промышленного интернета вещей на ГОКах до применения цифровых двойников в производственном цикле».

Машиностроительные гиганты и заводы ОПК внедряют цифровое моделирование и мониторинг, что дает «кратный рост производительности» и экономию в миллионы рублей. Как отметил директор по развитию «Тегратек» Артем Ищук, металлургические и нефтегазовые предприятия региона, включая комбинаты в Нижнем Тагиле и Магнитогорске, добились значительных успехов в цифровизации. «Они уже внедрили MES-системы, SCADA, элементы цифровых двойников и платформенные решения, создающие единую цифровую экосистему»,— рассказал эксперт.

Не менее активно IT-решения применяются и в нефтегазовом секторе ХМАО-Югры и Ямала, где реализуются проекты «интеллектуального месторождения». По словам господина Ищука, использование IoT-платформ, цифровых моделей и систем дистанционного управления добычей позволяет компаниям не только сокращать производственные издержки, но эффективно управлять процессами в условиях экстремального северного климата. Такие решения особенно востребованы на удаленных месторождениях, где традиционные методы контроля оказываются менее эффективными.

Бизнес разобрал IT-инструменты

«Промышленные предприятия УрФО значительно ускорили цифровизацию в последние два года. Однако это не просто реакция на импортозамещение, а осознанное стремление к управляемости, прозрачности и эффективности»,— отметил бизнес-партнер компании «Компьютерные технологии» Павел Карасев.

Наибольшим спросом на рынке пользуются решения класса ERP, MES и QMS — инструменты, которые обеспечивают контроль над ресурсами, производственными процессами и качеством. Востребованность ERP-систем эксперты объяснили тем, что у большинства предприятий наблюдаются сложности с данными и их учетом, а MES-систем — тем, что они позволяют не только оперативно планировать производство, но и управлять качеством в режиме реального времени. «Среди трендов мирового рынка MES, которые актуальны и в России,— запрос на мобильность и интеграцию с промышленным интернетом вещей, модульность и масштабируемость создаваемых решений»,— сообщил коммерческий директор BIA Technologies Александр Воловик. Он уточнил, что внедрение имитационной модели, например, на складе позволяет снизить время обработки операций на 35%, операционные затраты сократить на 15%, а пропускную способность увеличить на 25%.

В условиях ограниченного доступа к зарубежным технологиям бизнес активно переходит на российские разработки. Здесь, по словам генерального директора PROF-IT GROUP Евгения Сударкина, интерес вызывают решения, построенные на платформе 1С, как наиболее адаптированной к российской промышленной специфике.

Генеральный директор Cloud X Денис Хлебородов считает, что массового внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в рабочие процессы компаний пока не происходит. «Если в целом по всем отраслям 54% российских компаний из числа ТОП-300 уже полноценно внедрили искусственный интеллект хотя бы в одну из функций, то в промышленном секторе лишь 35% компаний имеют опыт внедрения ИИ, при этом 47% всех внедрений находятся на стадии пилотных проектов»,— сообщил он. Причем одним из барьеров является нехватка качественных данных, дефицит кадров и высокая стоимость пилотных проектов без гарантий быстрого возврата вложений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наибольшим спросом у бизнеса пользуются инструменты, которые обеспечивают контроль над ресурсами, производственными процессами и качеством

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Наибольшим спросом у бизнеса пользуются инструменты, которые обеспечивают контроль над ресурсами, производственными процессами и качеством

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«ИИ в промышленности — не мимолетный тренд, но и не панацея. Это логичный этап технологического развития, который открывает новые горизонты, если подходить к нему осмысленно,— подчеркнул директор департамента по работе с промышленным сектором группы Arenadata Максим Власюк.— Однако многие по инерции бегут за модой, забывая о главном — качестве данных. То, что раньше прощалось, теперь становится критично: ИИ работает с тем, что ему дают, и любые ошибки на входе дорого обходятся на выходе». По словам эксперта, эффективное внедрение начинается не с моделей, а с данных: их нужно собрать, очистить, протестировать гипотезы и четко понимать, какой бизнес-эффект должен быть в итоге. Без этого компании тратят ресурсы впустую, а ИИ оказывается разочарованием вместо прорыва.

Постепенно искусственный интеллект переходит из разряда экспериментов в рабочий инструмент. Такие системы уже активно используются в управлении поставками, оптимизации энергопотребления, анализе выбросов, а также в предиктивном обслуживании, когда ремонт оборудования выполняется не по графику или после поломки, а перед вероятным отказом на основе прогноза его состояния. Так, на ТЭЦ «Академическая» в Екатеринбурге была внедрена интеллектуальная система предиктивной аналитики. Она заранее предупредила о потенциальных неисправностях, которые могли бы привести к 24-часовому простою станции. В результате чего удалось избежать перебоев в поставках электроэнергии объемом 5,5 млн кВт•ч.

Еще один пример — горно-обогатительный комбинат в Свердловской области, где система предиктивной аналитики прогнозирует отказы оборудования за 48–72 часа. Это позволяет сократить внеплановые простои на 30%, на 25% уменьшить аварийные затраты на ремонт, а загрузку производства повысить до 95%. «В металлургии, где каждый час простоя обходится в миллионы, такие решения быстро окупаются»,— подчеркнула Александра Исхизова, отметив тиражируемость этого опыта на другие предприятия УрФО.

Как рассказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов, внедрение на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК, Челябинская область) системы управления циклическим автотранспортом позволило автоматизировать управление техникой, которая перемещается по заданным маршрутам, увеличить производительность за счет формирования оптимальных маршрутов и сократить издержки, экономя на ремонте транспортных средств и топливе.

«Результаты внедрения ИИ-решений в промышленности говорят о повышении эффективности рабочих процессов и конкурентоспособности предприятий. Так, 77% компаний, внедривших ИИ, отмечают положительный эффект, который включает автоматизацию и оптимизацию процессов, повышение качества продукции и улучшение эффективности труда»,— добавил Денис Хлебородов.

Борьба с «лоскутной автоматизацией»

Проблема разрозненных систем, не интегрированных друг с другом, остается одной из самых острых, особенно на старых производствах «с длительной историей внедрения IT-решений, где системы разных поколений и вендоров не имеют единого интерфейса взаимодействия», считают участники рынка. Проблему «лоскутной автоматизации» пытаются решать различными способами: одни разрабатывают промежуточные интеграционные решения («обертки»), другие предпочитают ручной перенос данных, однако эксперты сходятся во мнении, что стратегическим и наиболее перспективным решением является переход к единой цифровой платформе, например ERP-платформе, способной консолидировать разрозненные системы и данные в рамках целостной архитектуры. «Все зависит от зрелости текущего IT-контура и наличия денежных средств»,— подчеркнул руководитель проектного отдела IT-интегратора «Первого Бита» в Челябинске Сергей Спиридонов.

Павел Карасев особо выделяет роль платформы 1С в создании сквозных цифровых контуров, охватывающих все ключевые бизнес-процессы: от финансового учета и закупок до управления производством и технической документацией. Он также отмечает растущий интерес промпредприятий к комплексным облачным решениям, предлагаемым «Ростелекомом» и его дочерними структурами, которые позволяют минимизировать проблему фрагментированной автоматизации.

Тернистый путь импортозамещения

Переход на отечественное ПО стал сложным, но необходимым процессом в новой реальности, причем простой механической заменой такие вопросы не решаются. «Глобальных проблем у импортозамещения нет. Есть технические сложности, но они всегда решаемые. Однако этот процесс может быть болезненным для предприятий, потому что из-за смены архитектуры какие-то бизнес-процессы приходится менять, а это часто вызывает негатив у линейного персонала. А со стороны руководства может быть просто непонятно, для чего ему вкладываться в переход на отечественное ПО»,— пояснил Сергей Спиридонов.

По словам Александры Исхизовой, на одном из металлургических предприятий УрФО попытка замены зарубежной SCADA-системы на отечественный аналог столкнулась с критической проблемой: несовместимостью протоколов управления промышленными печами. Это потребовало не просто замены ПО, а глубокой перестройки процессов — проект пришлось разделить на этапы, параллельно адаптируя оборудование и обучая персонал. «Сложности при миграции с SAP, Siemens и других иностранных систем чаще всего связаны с нехваткой аналогичных по функциональности решений и необходимостью адаптации внутренних бизнес-процессов. Мы решаем эти задачи через поэтапную трансформацию и разработку доработок под ключ»,— рассказал Евгений Сударкин.

Государство активно поддерживает переход на отечественное ПО, выделяя субсидии и гранты, что стимулировало российских разработчиков. Компании стали активнее выводить на отечественный рынок продукты, которые являются достойной альтернативой зарубежным IT-решениям, а также включаться в процессы миграции IT-инфраструктур бизнеса на отечественное ПО.

Системная трансформация

Цифровизация в уральской промышленности перешла от точечных экспериментов к системной трансформации, где ключевыми приоритетами станут управление данными, платформенные решения и безопасность. «Сегодня это не просто технологическая замена иностранных решений, а новый подход к управлению производством, персоналом и данными. Регион готов к следующему этапу — формированию цифровой промышленной экосистемы, основанной на отечественных решениях и собственных компетенциях»,— подчеркнула Александра Исхизова.

По ее словам, компании, инвестирующие в сквозные решения (ERP-MES-IoT), предиктивную аналитику и киберзащиту, получат не только снижение затрат на 25–35%, но и устойчивость перед санкциями и кадровым дефицитом. «Мы ожидаем активное развитие таких направлений, как цифровые двойники, промышленная роботизация, предиктивная аналитика и ИИ. Эти технологии перейдут из пилотов в промышленную практику, особенно в машиностроении и металлургии, где цифровые модели процессов уже дают до 30% снижения простоев»,— считает Евгений Сударкин.

Хорошей базой для развития промышленных IT в регионах, по мнению экспертов, может стать нацпроект «Экономика данных», который обеспечит соблюдение требований безопасности и доверие к цифровым процессам, открыв доступ к субсидиям на дата-центры и отраслевые платформы.

По мнению госпожи Исхизовой, ключевыми векторами развития станет роботизация, которая затронет все области — от резки и сварки до напыления и логистики, а особенно востребованной она станет в пищевой промышленности и фармацевтике, где автоматизация сортировки и упаковки сократит потери сырья на 18%. Развитие получит и блокчейн, полезный в металлургии и логистике для отслеживания цепочек поставок. Он сможет стать реальным инструментом борьбы с контрафактом.

Еще одним приоритетным направлением станет кибербезопасность. Уже сейчас рост вложений в защиту автоматизированных систем управления технологическими процессами и интернета вещей оценивается на уровне 30–40%. Обязательным элементом станет обучение персонала основам информационной безопасности с использованием специализированных платформ типа Security Awareness, уверены эксперты.

Евгения Яблонская